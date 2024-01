RDV Cinéma Paysans, du ciel à la terre Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq, jeudi 8 février 2024.

RDV Cinéma Paysans, du ciel à la terre Un film-enquête au cœur des Hauts-de-France pour rencontrer des agriculteurs qui cherchent, à travailler avec la vie du sol, afin de nourrir la Terre autant qu’elle nourrit les hommes. Jeudi 8 février, 19h00 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 4 €

Début : 2024-02-08T19:00:00+01:00 – 2024-02-08T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-08T19:00:00+01:00 – 2024-02-08T21:30:00+01:00

de Hervé Payen (réalisateur et co-auteur), Agathe Vannieu (co-autrice et compositrice de la musique) et Philippe Frutier (enquêteur et narrateur) – France, 2022, durée 1h24

Philippe, photographe aérien et fils de paysan, observe depuis son ULM les paysages agricoles évoluer depuis 25 ans.

Un phénomène particulier lui offre, paradoxalement, de superbes clichés les coulées de boue.

Interpellé, il décide d’aller interroger les agriculteurs sur ce problème de plus en plus apparent, en particulier vu du ciel.

Sur cette terre qui semble en perte de vie, il rencontre des agriculteurs qui vont le surprendre !

Soucieux de retrouver une terre vivante, ils font de leur mieux pour cultiver de manière respectueuse et innovante, chacun à leur façon.

Philippe recueille ainsi les témoignages poignants de ces femmes et ces hommes investis, heureux d’être écoutés, et fiers d’être paysans.

Finalement, un sol vivant ne serait-il pas source d’autonomie et de bonheur pour les paysans, et source de santé pour la Terre et les humains ?

Intervenant Philippe Frutier, enquêteur et narrateur du film

Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France

film débat