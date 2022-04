RDV chez toi – Mardi 19 avril Esplanade de Bélisaire Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

RDV chez toi – Mardi 19 avril Esplanade de Bélisaire, 19 avril 2022, Blagnac. RDV chez toi – Mardi 19 avril

Esplanade de Bélisaire, le mardi 19 avril à 16:30

Ces rdv de proximité sont programmés tous les mardis et jeudis soirs de 16h30 à 20h30 dans plusieurs quartiers de la ville pour rapprocher les services de la ville des habitants.

Renseignements

Atelier tricot et crochet ouvert à tous à partir de 8 ans, chasse aux œufs, escape game et exposition sur le gaspillage alimentaire. Esplanade de Bélisaire Chemin de Bélisaire 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T16:30:00 2022-04-19T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Esplanade de Bélisaire Adresse Chemin de Bélisaire 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Esplanade de Bélisaire Blagnac Departement Haute-Garonne

Esplanade de Bélisaire Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

RDV chez toi – Mardi 19 avril Esplanade de Bélisaire 2022-04-19 was last modified: by RDV chez toi – Mardi 19 avril Esplanade de Bélisaire Esplanade de Bélisaire 19 avril 2022 Blagnac Esplanade de Bélisaire Blagnac

Blagnac Haute-Garonne