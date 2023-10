HABITER BOIS – Visite d’une surélévation, effectuée en milieu dense, de deux niveaux pour un immeuble d’habitation – Paris 13ème RDV avenue d’Ivry Paris Catégorie d’Évènement: Paris HABITER BOIS – Visite d’une surélévation, effectuée en milieu dense, de deux niveaux pour un immeuble d’habitation – Paris 13ème RDV avenue d’Ivry Paris, 13 octobre 2023, Paris. HABITER BOIS – Visite d’une surélévation, effectuée en milieu dense, de deux niveaux pour un immeuble d’habitation – Paris 13ème 13 – 15 octobre RDV avenue d’Ivry Entrée gratuite sur inscription Visite d’une surélévation, effectuée en milieu dense, de deux niveaux pour un immeuble d’habitation.

Pour vous faire partager ses savoirs-faire, l’équipe de l’Atelier Ary Justman vous propose une visite d’une surélévation bois, réalisée en milieu dense, sur 2 niveaux, pour un immeuble d’habitation à Paris (13ème arrondissement).

Visite sur inscription réalisée par l’Atelier Ary Justman

Entreprise : Bien Sûr Elévations

Architectes : Atelier Ary Justman

Photographie : Atelier Ary Justman

L’édition francilienne est réalisée en partenariat avec le CAUE de l’Essonne, le CAUE du Val-de-Marne, le CAUE de Seine-et-Marne et avec le relai de l’association Architectes & Particuliers.

Pour tout renseignement complémentaire : contact@fibois-idf.fr

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

