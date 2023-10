HABITER BOIS – Visite d’un logement individuel en chantier – Gretz-Armainvilliers (77) RDV avenue des Bois Gretz-Armainvilliers, 13 octobre 2023, Gretz-Armainvilliers.

HABITER BOIS – Visite d’un logement individuel en chantier – Gretz-Armainvilliers (77) 13 et 14 octobre RDV avenue des Bois Gratuit sur inscription

Pour vous faire partager ses savoirs-faire, l’équipe de NEHEMIA Construction Bois vous propose une visite de chantier d’un logement de particulier (studio et double garage).

Spécialisée dans la construction bois : charpentes (en création, réparation et modification), les toitures terrasses avec membranes EPDM (en création et réparation de membranes bitumineuses aussi), couvertures tuiles et zinc, et les escaliers en tout genres, l’équipe vous propose la découverte d’un chantier et des techniques constructives employées sur celui-ci.

Visite sur inscription réalisée par NEHEMIA Construction Bois

Maîtrise d’ouvrage : Particulier

Entreprise : NEHEMIA Construction Bois

Photographie : NEHEMIA Construction Bois

L’édition francilienne est réalisée en partenariat avec le CAUE de l’Essonne, le CAUE du Val-de-Marne, le CAUE de Seine-et-Marne et avec le relai de l’association Architectes & Particuliers.

Pour tout renseignement complémentaire : contact@fibois-idf.fr

RDV avenue des Bois 4 bis avenue des Bois 77220 Gretz-Armainvilliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T16:00:00+02:00

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

