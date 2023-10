HABITER BOIS – Visite de la Maison André – Vaucresson (92) RDV avenue André Vaucresson, 13 octobre 2023, Vaucresson.

HABITER BOIS – Visite de la Maison André – Vaucresson (92) Vendredi 13 octobre, 10h00, 12h00 RDV avenue André Gratuit sur inscription

La construction d’une maison neuve à ossature bois avec des toitures végétalisées a été l’option écologique choisi par les maitres d’ouvrage de ce projet. La nature argileuse des sols a impliqué une grande précaution à la gestion des eaux pluviales pour limiter les mouvements de sol et éviter d’endommager les fondations de la maison. Elles sont récupérées et utilisées dans les sanitaires et pour l’arrosage extérieur. Un travail fin sur l’éclairage naturel et l’ensoleillement des intérieurs permet de réduire l’utilisation de l’électricité et de maximiser la lumière naturelle dans la maison.

La maison est construite en conformité avec les normes RT 2012, ce qui garantit une efficacité énergétique élevée. L’imperméabilisation minimale du terrain et la préservation des arbres existants sont également prises en compte pour minimiser l’impact de la construction sur l’environnement. L’isolation bio-sourcée, les différents rythmes du bardage en bois (et ponctuellement en aluminium) et les toitures végétalisées offrent une esthétique naturelle et durable à la maison. La pompe à chaleur est utilisée pour le chauffage et l’eau chaude.

A propos d’AGILE :

En construction neuve ou en réhabilitation, Agile Architecture, est attentif à la réalité constructive, aux détails qualitatifs et à l’économie du projet. Soucieux de l’impact écologique de la construction, Agile s’attache à produire des projets respectueux de l’environnement et générateur du moins de déchets possible. Agile travaille sur des projets de tous types d’échelles, d’interventions (réhabilitation, extension, surélévations, constructions) et de programmes (logements, bureaux, équipements recevant du public, aménagements).

Visite sur inscription réalisée par AGILE

2 créneaux : 10h-12h / 12h-14h

———————————-

Architectes : AGILE

Photographie : Studio Antichambre – Rémi Déprez

L’édition francilienne est réalisée en partenariat avec le CAUE de l’Essonne, le CAUE du Val-de-Marne, le CAUE de Seine-et-Marne et avec le relai de l’association Architectes & Particuliers.

Pour tout renseignement complémentaire : contact@fibois-idf.fr

RDV avenue André 5 Avenue André, 92420 Vaucresson Vaucresson 92420 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBqZ4kGRvifrk4FpH0NvOlZ7s6BOopLbbkA62fCEczU1pQVw/viewform »}] [{« link »: « https://www.agilearchitecture.fr »}, {« link »: « https://www.studio-antichambre.com »}, {« link »: « https://www.caue91.asso.fr »}, {« link »: « https://www.caue94.fr »}, {« link »: « https://www.caue77.fr »}, {« link »: « https://www.architectesetparticuliers.fr »}, {« link »: « mailto:contact@fibois-idf.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

2023-10-13T12:00:00+02:00 – 2023-10-13T14:00:00+02:00

Agile / Studio Antichambre Rémi Déprez