Toulouse 31506 L’astronaute français de l’ESA – European Space Agency atterrit de nouveau à la Cité de l’espace à Toulouse pour un temps d’échange exceptionnel avec le public. Dès 15h, ouverture gratuite des jardins et expositions de la Cité de l’espace.

De 16h30 à 19h :

– Échanges avec des membres de la mission Alpha de l’ ESA – European Space Agency et du CNES

– Présentation en images de la mission par Thomas Pesquet

– Questions-réponses avec le public Inscription obligatoire en ligne !

