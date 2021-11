Paris Librairie Delamain île de France, Paris RDV avec les éditions de l’Orma et leur plis épistolaires Librairie Delamain Paris Catégories d’évènement: île de France

RDV avec les éditions de l’Orma et leur plis épistolaires Librairie Delamain, 25 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 25 novembre 2021

de 19h à 21h

gratuit

À l’occasion de la parution de leurs nouveaux plis épistolaires d’auteurs classiques “Guillaume Apollinaire”, “Marie Curie”, “Oscar Wilde”, Rendez-vous avec les éditions de l’Orma pour pour découvrir la collection. Au programme : présentation, échanges et signature ! Entrée libre Lorenzo et Marco, les éditeurs, viennent tout droit d’Italie pour nous présenter cette collection insolite ! Avec la collection Les Plis, L’Orma a inventé les livres prêts à envoyer ! La collection Les Plis offre un nouveau regard sur la biographie et le monde¬ intérieur de quelques-uns des plus grands penseurs, artistes, femmes et hommes politiques de tous les temps. Conçus pour être expédiés, Les Plis sont des livres qui, en quelques pliages simples, se transforment en une véritable enveloppe ! Assorties d’avant-propos de qualité et d’apparats critiques très précis, les textes de la collection offrent une sélection de correspondances, souvent inédites en France Des objets littéraires uniques, à collectionner ou à offrir ! DÉCOUVRIR LE LIVRE ICI Animations -> Lecture / Rencontre Librairie Delamain 155 Rue Saint-Honoré Paris 75001

1, 7 : Palais Royal – Musée du Louvre (104m) 7, 14 : Pyramides (371m)

Contact : Librairie Delamain 01 42 61 48 78 b.madrid@ledivan.com https://www.librairie-delamain.com https://www.facebook.com/librairiedelamain/

