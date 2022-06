RDV avec le Parc : Une randonnée autour du Lac ! Les Mazures Les Mazures Catégorie d’évènement: Les Mazures

2022-07-09 – 2022-07-09 Lac des vieilles forges Les Mazures Ardennes Les Mazures L’équipe du Parc vous invite pour une randonnée autour du Lac prenant la forme d’une boucle de 10 kilomètres . Découverte de la faune, la flore, la qualité de l’eau… Pique-nique tiré du sac seront au programme. A prévoir : Vêtements, chaussures adaptés et pique-nique De 11h à 16h Lieu du rendez vous transmis lors de l’inscription Gratuit, tout public Réservation obligatoire (nombre de places limitées) auprès du Parc +33 (0)3 24 42 90 57 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 +33 3 24 42 90 57 Lac des vieilles forges Les Mazures

