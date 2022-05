RDV avec le Parc : Une rando Yoga en pleine nature ! Haulmé Haulmé Catégorie d’évènement: Haulmé

Haulmé Ardennes Haulmé La rando yoga, c’est une demi-journée dans la forêt, un temps pour soi, loin du quotidien !A prévoir : Vêtements et chaussures adaptés et une servietteEn partenariat avec Mesanj YogaDe 14h-17hLieu du rendez vous sera transmis lors de l’inscriptionGratuit, tout publicRéservation obligatoire (nombre de places limitées) auprès du Parc +33 (0)3 24 42 90 57 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 +33 3 24 42 90 57 https://www.parc-naturel-ardennes.fr/evenement/rdv-avec-le-parc-une-rando-yoga-en-pleine-nature/ Haulmé

