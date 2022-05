RDV avec la nature: Visite “le jardin des sculptures” Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

RDV avec la nature: Visite “le jardin des sculptures” Pau, 2 juin 2022, Pau. RDV avec la nature: Visite “le jardin des sculptures” Pau

2022-06-02 18:00:00 – 2022-06-02

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Visite promenade dans le square le jardin des sculptures

Venez découvrir un espace mêlant art et qualité paysagère conçu sous forme d’un parvis-jardin clos en cœur de ville. Mises en scène végétales, alcôves jardinées, jeux de transparence et de volumes sont autant d’éléments de composition qui permettent aux visiteurs d’apprécier les différentes œuvres dans une intimité subtile nécessaire à la contemplation. Visite promenade dans le square le jardin des sculptures

Venez découvrir un espace mêlant art et qualité paysagère conçu sous forme d’un parvis-jardin clos en cœur de ville. Mises en scène végétales, alcôves jardinées, jeux de transparence et de volumes sont autant d’éléments de composition qui permettent aux visiteurs d’apprécier les différentes œuvres dans une intimité subtile nécessaire à la contemplation. Visite promenade dans le square le jardin des sculptures

Venez découvrir un espace mêlant art et qualité paysagère conçu sous forme d’un parvis-jardin clos en cœur de ville. Mises en scène végétales, alcôves jardinées, jeux de transparence et de volumes sont autant d’éléments de composition qui permettent aux visiteurs d’apprécier les différentes œuvres dans une intimité subtile nécessaire à la contemplation. Pau

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Ville Pau lieuville Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

RDV avec la nature: Visite “le jardin des sculptures” Pau 2022-06-02 was last modified: by RDV avec la nature: Visite “le jardin des sculptures” Pau Pau 2 juin 2022 Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques