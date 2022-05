RDV avec la nature: Parcours dessiné “les arbres du quartier Foirail” Pau, 3 juin 2022, Pau.

RDV avec la nature: Parcours dessiné “les arbres du quartier Foirail” Espace de vie sociale 45 rue Carnot Pau

2022-06-03 14:00:00 – 2022-06-03 Espace de vie sociale 45 rue Carnot

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 De la place du Foirail au jardin Guynemer, en passant par la maison d’arrêt et le Parc Lawrance, regard avec Béatrice sur les grands arbres, en croquis et peintures. En partenariat avec l’espace de vie sociale du Foirail, encadré par une aquarelliste.

Durée : 2h

Prévoir éventuellement un carnet de croquis, un siège et un chapeau.

