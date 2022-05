RDV avec la nature: Naissance d’un jardin public Pau, 24 mai 2022, Pau.

RDV avec la nature: Naissance d’un jardin public Square des Anglais Rue Charles Lagarde Pau

2022-05-24 18:00:00 – 2022-05-24 Square des Anglais Rue Charles Lagarde

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Visite promenade dans le square des anglais – Naissance d’un jardin public

Présentation in situ de la naissance du square, depuis la décision de la mairie jusqu’à la réception des

travaux, en passant par son histoire, sa conception et l’organisation des travaux.

*Rdv entrée principale rue Charles Lagarde

Proposé par Céline Desmoulière, paysagiste indépendante maître d’œuvre du projet et Sandrine Perrocheau, responsable du centre d’expertise de la ville de Pau

Visite promenade dans le square des anglais – Naissance d’un jardin public

Présentation in situ de la naissance du square, depuis la décision de la mairie jusqu’à la réception des

travaux, en passant par son histoire, sa conception et l’organisation des travaux.

*Rdv entrée principale rue Charles Lagarde

Proposé par Céline Desmoulière, paysagiste indépendante maître d’œuvre du projet et Sandrine Perrocheau, responsable du centre d’expertise de la ville de Pau

Visite promenade dans le square des anglais – Naissance d’un jardin public

Présentation in situ de la naissance du square, depuis la décision de la mairie jusqu’à la réception des

travaux, en passant par son histoire, sa conception et l’organisation des travaux.

*Rdv entrée principale rue Charles Lagarde

Proposé par Céline Desmoulière, paysagiste indépendante maître d’œuvre du projet et Sandrine Perrocheau, responsable du centre d’expertise de la ville de Pau

Square des Anglais Rue Charles Lagarde Pau

dernière mise à jour : 2022-05-05 par