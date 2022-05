RDV avec la nature: La nature à la loupe Pau, 21 mai 2022, Pau.

RDV avec la nature: La nature à la loupe MJC BERLIOZ 84 av de Buros Pau

2022-05-21 10:30:00 – 2022-05-21 17:00:00 MJC BERLIOZ 84 av de Buros

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Devenez un explorateur du monde vivant et participez au grand inventaire participatif de la Biodiversité à Berlioz.

Quelles espèces allons-nous découvrir ? Aux côtés des naturalistes, participez à l ‘inventaire des oiseaux, papillons, fleurs sauvages et pollinisateurs du quartier. Découvrez avec les jardiniers de Pau pourquoi et comment on favorise la biodiversité dans les espaces verts de la Ville.

“Les pestos de la nature : Atelier de cuisine sauvage et pas que !” avec artpiculture

A 11h ou 15h, (1h30) inscription par mail à : pistil@artpiculture.org

Atelier Fabrication de nichoirs avec l’envolée, à 11h ou 15h (1h30); inscription par mail à : lenvolee.pyrenees@gmail.com

Repas partagé, Le temps du repas avec Voyage Alimenterre, 12h30 à 14h00

Un repas végétarien confectionné par les bénévoles à partir de produits invendus. Un prix libre.

