2022-06-03

À l’heure des changements climatiques, l’association Chercheur d’art vous invite à découvrir différentes modalités d’art urbain « écologique ». Des premières interventions de Guérilla jardinière au Moss graffiti, cette mise au vert culturelle explorera les nouvelles techniques d’artistes de Street art engagés et respectueux de l’environnement. Au cours de cette

conférence animée par Sophie Limare, il s’agira de déciller le regard sur des oeuvres urbaines réalisées avec la nature au sens littéral du terme.

Conférence suivie d’une proposition de parcours en autonomie à la découverte des fresques végétales réalisées dans la ville de Pau par l’association Liken ou Mister Ride…

Durée : 1h30, inscription sur www.pau.fr ou l'application MaVilleFacile

Durée : 1h30, inscription sur www.pau.fr ou l’application MaVilleFacile (S)TREE(T) ART

dernière mise à jour : 2022-05-05

