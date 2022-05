RDV avec la nature: Conférence “La rénovation du théâtre de verdure” Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 LA RÉNOVATION DU THÉÂTRE DE VERDURE DE PAU

Le duo que forme le théâtre de verdure palois avec le jardin alpin (dit ici pyrénéen), face à la chaine montagnarde, n’a pas d’équivalent en France. Remarquable par sa monumentalité et son inspiration Art Déco, le Théâtre de verdure a connu

des modifications qui ont conduit à sa minéralisation progressive afin d’accueillir toujours plus de festivaliers. Pour redonner tout son lustre à ce site historique d’exception la Ville de Pau a engagé d’importants travaux de restauration qui touchent à leur fin que les paysagistes concepteurs de la Ville de Pau vous présentent.

