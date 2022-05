RDV avec la nature: Atelier “Le jardin de l’école des lilas” Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

RDV avec la nature: Atelier “Le jardin de l’école des lilas” Pau, 3 juin 2022, Pau. RDV avec la nature: Atelier “Le jardin de l’école des lilas” rue Charles de Foucauld Groupe scolaire des Lilas Pau

2022-06-03 – 2022-06-03 rue Charles de Foucauld Groupe scolaire des Lilas

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 LE JARDIN DE L’ÉCOLE DES LILAS

L’école des Lilas s’engage toute l’année pour la biodiversité en cultivant son jardin. Parents, voisins, curieux de nature, laissez-vous guider par les jardiniers en herbe de l’école qui auront beaucoup à vous apprendre sur le jardinage au naturel.

Groupe scolaire des Lilas, rue Charles de Foucauld à Pau. LE JARDIN DE L’ÉCOLE DES LILAS

