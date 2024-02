RDV aux jardins Les Cinq Sens Au Jardin Jardin De l’Eure Tranquille Les Ventes, vendredi 31 mai 2024.

RDV Aux Jardins,

le Jardin De l’Eure Tranquille vous propose une visite de son jardin et de l’exposition « Le Temps d’une Vibration ».

Cette exposition vous invite à interagir avec des installations sonores tout en vous promenant au coeur de la nature entre les mobiles, la peinture, les sculptures, les couleurs, la végétation et les chants des oiseaux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 10:00:00

fin : 2024-05-31 18:00:00

5 Rue de la Trigale

Les Ventes 27180 Eure Normandie

