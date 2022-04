RDV aux jardins : le jardin de Mireille Channay-sur-Lathan Channay-sur-Lathan Catégories d’évènement: Channay-sur-Lathan

Indre-et-Loire

RDV aux jardins : le jardin de Mireille Channay-sur-Lathan, 4 juin 2022, Channay-sur-Lathan. RDV aux jardins : le jardin de Mireille Channay-sur-Lathan

2022-06-04 14:00:00 – 2022-06-05 19:00:00

Channay-sur-Lathan Indre-et-Loire Channay-sur-Lathan “Le jardin face au changement climatique” Multitude de savoirs jardiniers à découvrir en Touraine Angevine … J’ai acquis mon savoir depuis mon enfance ayant toujours eu la passion jardin : la famille (grands parents et parents), l’école primaire, le lycée agricole, les visites de jardins, les expositions, les livres anciens, les revues spécialisées, les émissions télévisées, les conférences et bulletins de la S.H.O.T. (Société d’Horticulture de Touraine)… “Le jardin face au changement climatique” Multitude de savoirs jardiniers à découvrir en Touraine Angevine … etavard.mir@wanadoo.fr https://www.lejardindemireille.fr/ “Le jardin face au changement climatique” Multitude de savoirs jardiniers à découvrir en Touraine Angevine … J’ai acquis mon savoir depuis mon enfance ayant toujours eu la passion jardin : la famille (grands parents et parents), l’école primaire, le lycée agricole, les visites de jardins, les expositions, les livres anciens, les revues spécialisées, les émissions télévisées, les conférences et bulletins de la S.H.O.T. (Société d’Horticulture de Touraine)… MireilleEtavard

Channay-sur-Lathan

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Channay-sur-Lathan, Indre-et-Loire Autres Lieu Channay-sur-Lathan Adresse Ville Channay-sur-Lathan lieuville Channay-sur-Lathan Departement Indre-et-Loire

RDV aux jardins : le jardin de Mireille Channay-sur-Lathan 2022-06-04 was last modified: by RDV aux jardins : le jardin de Mireille Channay-sur-Lathan Channay-sur-Lathan 4 juin 2022 Channay-sur-Lathan Indre-et-Loire

Channay-sur-Lathan Indre-et-Loire