RDV aux Jardins Jardin du Logis de Chaligny Sainte-Pexine Catégories d’évènement: Sainte-Pexine

Vendée

RDV aux Jardins Jardin du Logis de Chaligny, 3 juin 2022, Sainte-Pexine. RDV aux Jardins

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin du Logis de Chaligny

Jardin régulier servant d’écrin à un logis vendéen du 17è siècle. Des clos successifs conduisent de la Smagne vers le bois parcouru de charmilles : orangerie, potager, serre, carrés de fleurs champêtres, verger, rosiers et pergola. L’eau s’y anime sous différentes formes : bassins, fontaines, fil d’eau, nymphée, vivier…

+18 ans: 5€

Logis vendéen 17è. Parc régulier entre bois et rivière. Jardin d’agrément, potager, orangerie, nymphée, verger, rosiers et pergola. Jardin du Logis de Chaligny Logis de Chaligny, Sainte Pexine, Vendée Sainte-Pexine Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:30:00 2022-06-03T12:30:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00

