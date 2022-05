RDV aux jardins : Découverte des arbres exceptionnels Orthez, 4 juin 2022, Orthez.

RDV aux jardins : Découverte des arbres exceptionnels Office de tourisme Coeur de Béarn 1 rue des Jacobins Orthez

2022-06-04 14:00:00 – 2022-06-04 18:00:00 Office de tourisme Coeur de Béarn 1 rue des Jacobins

Orthez Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h : Muni d’un plan à retirer à l’Office de tourisme d’Orthez, baladez-vous à la découverte des arbres exceptionnels présents au sein de la ville d’Orthez : Marronnier d’Inde, Plaqueminier, Ginkgo Biloba et Cèdre pleureur n’auront plus de secrets pour vous

+33 5 59 21 93 49

