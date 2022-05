RDV aux jardins : Déambulation dans les jardins Artix, 3 juin 2022, Artix.

EUR 0 Partez à la rencontre des jardiniers et échangez sur l’historique du lieu et l’ambition environnementale de ces plantations. Cet espace est composé d’une zone maraîchère de près d’un hectare cultivée sans pesticide, herbicide ou fongicide. Une forêt nourricière a également été plantée avec près de 160 arbres, associant arbres fruitiers, arbres à coques ou arbres à vocation plus mellifères.

+33 5 59 12 30 40

