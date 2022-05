RDV aux jardins : Déambulation à la recherche des galets Orthez, 3 juin 2022, Orthez.

RDV aux jardins : Déambulation à la recherche des galets Maison Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez

2022-06-03 10:00:00 – 2022-06-03 18:00:00 Maison Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux

Orthez Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Un atelier libre sera mis en place dans la cour du musée permettant de dessiner son galet et d’aller le cacher dans le jardin. Recherche des autres galets cachés. Déambulation et flânerie dans la cour et les espaces du jardin.

+33 5 59 69 14 03

Musée Jeanne d’Albret

