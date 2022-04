RDV AUX JARDINS AU MUSÉE ROBERT TATIN Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien Catégories d’évènement: Cossé-le-Vivien

Au programme de cette journée : • Dès 10h, profitez d'un « marché gourmand » sous le regard des Géants du musée. Une occasion de découvrir des produits locaux issus de l'agriculture biologique et peut-être se laisser tenter. • À 13h30 et à 16h, un peu de poésie au cœur de la nature grâce au spectacle À Fleur de Pots de la compagnie Quat'Z'Yeux. • Promenade commentée (Mayenne Nature Environnement) : certaines des espèces présentes sur notre territoire peuvent être qualifiées d'envahissantes et de voyageuses. Découvrez au cours d'une promenade commentée ces colonisatrices locales ou nouvellement installées. Positive et négative, leur présence peut avoir deux facettes. Gratuit. Le dimanche 5 juin, le musée participe une nouvelle fois à l'événement des « Rendez-vous aux jardins » et vous convie à sa traditionnelle journée dédiée à la nature. musee.tatin@lamayenne.fr +33 2 43 98 80 89 https://www.musee-robert-tatin.fr/

