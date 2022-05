RDV aux Jardins au jardin de la Serrée Mesmont Mesmont Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Mesmont

RDV aux Jardins au jardin de la Serrée Mesmont, 3 juin 2022, Mesmont. RDV aux Jardins au jardin de la Serrée Mesmont

2022-06-03 09:00:00 – 2022-06-05 17:00:00

Mesmont Côte-d’Or Mesmont EUR 0 0 Découvrez sur 2 hectares, un charmant jardin français composé de jardins en terrasses et d’un verger, le tout sublimé par la présence d’un ruisseau nommé la Goulotte qui apporte au vallon sa dimension romantique. Ce lieu regorge d’histoire à découvrir sans tarder ! nicolas.jouffroy@orange.fr +33 3 80 23 62 91 Découvrez sur 2 hectares, un charmant jardin français composé de jardins en terrasses et d’un verger, le tout sublimé par la présence d’un ruisseau nommé la Goulotte qui apporte au vallon sa dimension romantique. Ce lieu regorge d’histoire à découvrir sans tarder ! Mesmont

