RDV AUX JARDINS AU CHÂTEAU DU TERTRE Mée, 3 juin 2022, Mée.

2022-06-03 – 2022-06-03

Le parc du château du Tertre fut réaménagé à la moitié du 19ème siècle. En contrebas du château, la rivière fut agrandie pour former un étang et une grotte artificielle a été construite non loin de celui-ci. Depuis le parc, nous avons une vue magnifique sur la campagne environnante.

Entrée sur inscription par mail, merci de votre compréhension : anne.vdschrieck@gmail.com

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins 2022, promenade découverte libre du parc et du jardin du château du Tertre de Mée.

anne.vdschrieck@gmail.com +33 6 89 37 40 25

