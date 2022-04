RDV AUX JARDINS AU CHÂTEAU DES ARCIS Meslay-du-Maine, 3 juin 2022, Meslay-du-Maine.

RDV AUX JARDINS AU CHÂTEAU DES ARCIS Meslay-du-Maine

2022-06-03 – 2022-06-03

Meslay-du-Maine Mayenne Meslay-du-Maine

Les jardins du Château des Arcis à Meslay-du-Maine : jardins Renaissance entourés de canaux et surplombant un étang. Quatre carrés bordés de buis évoquent les quatre saisons.

Au programme des Rendez-vous aux Jardins 2022 :

– Panique parmi les oiseaux des Arcis ! Amalthée a disparu ! Les enfants cherchent les indices donnés par les oiseaux du jardin … Mais qui est Amalthée ? Où se cache-t-elle? Parcours ludo-éducatif sur le thème des oiseaux et de la Nature. (Mise à disposition du jeu: 2 € quel que soit le nombre d’enfants de 6 ans ou moins. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte qui est leur responsable.)

– Mystère aux Arcis: le collier de l’ordre de Saint-Michel du Seigneur des Arcis a disparu ! Une enquête à la recherche d’indices rend la visite des jardins palpitante pour les enfants en enrichissant leurs connaissances sur l’Histoire et la nature. (Entrée enfants de 6 à 12 ans: 3 € parcours jeu offert.)

– Quand sculptures et peintures se répondent… Exposition de Rachel Launay et Claude Rivière. Rachel Launay traduit dans ses sculptures l’impermanence d’un mouvement, d’un sentiment rendu. Claude Rivière, peintre, se considère comme un passeur tel un vitrail qui laisse filtrer la lumière. ( L’entrée dans les jardins (5 € par adulte) donne accès à l’exposition, et permet de visiter les jardins en visite libre ou guidée. Les artistes seront présents toute la durée de l’exposition)

– Visite en liberté des Jardins du château des Arcis. Promenade à son rythme dans les jardins Renaissance avec ses broderies de buis et ses massifs de fleurs, le long des canaux, autour de l’étang et dans l’île labyrinthe. (Visite adulte: 5 €, enfant de 6 à 12 ans: 3 €, parcours ludique offert.)

– Découverte des jardins du château des Arcis, avec Catherine, la propriétaire-jardinière. Découverte guidée des jardins, créés à la fin de la Renaissance, commentaires sur la création paysagère, la restitution des jardins, le changement climatique et ses conséquences sur les plantes. Visites guidées le samedi à 11h, 15h et 16h30 ainsi que le dimanche à 11h, 14h30, 16h et 17h30.

A l’occasionc des Rendez-vous aux Jardins 2022, venez découvrir les jardins du Château des Arcis et le nombreuse animations prévues ce week-end !

+33 6 88 68 23 21 http://chateaudesarcis.com/

