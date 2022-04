RDV AUX JARDINS AU CHÂTEAU DE CRAON Craon Craon Catégories d’évènement: Craon

Mayenne

RDV AUX JARDINS AU CHÂTEAU DE CRAON Craon, 3 juin 2022, Craon.

2022-06-03 – 2022-06-03

Surnommé le "petit Versailles de la Mayenne", le château de Craon se dresse sur la colline de Guinefol, dominant la ville de Craon pour être vu de loin sans être approché. Véritable palais à la campagne, reflet de l'architecture classique du XVIIIe, il est paré d'un écrin de 47 hectares de parc à l'anglaise, d'un jardin à la française, d'un potager d'un hectare et a su conserver tous les éléments architecturaux qui témoignent encore aujourd'hui de ce qu'était "la vie de château".

