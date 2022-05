RDV aux Jardins au Château de Barbirey-sur-Ouche Barbirey-sur-Ouche, 4 juin 2022, Barbirey-sur-Ouche.

RDV aux Jardins au Château de Barbirey-sur-Ouche Barbirey-sur-Ouche

2022-06-04 13:00:00 – 2022-06-05 19:00:00

Barbirey-sur-Ouche Côte-d’Or Barbirey-sur-Ouche

0 0 EUR Avec ses magnifiques jardins, son atmosphère bucolique et champêtre, venez visiter l’un des plus beaux potagers de Bourgogne. Situés à 25 km de Dijon et de Beaune, en Bourgogne, les Jardins de Barbirey ont été conçus au XVIIIème et XIXème siècle. Certains sont construits : le potager en terrasses, le verger dont les murs soulignent les courbes de niveau ; d’autres ont des formes plus libres : les pièces d’eau en fin de vallon, le belvédère dans le bosquet, “la carrière” enfouie dans la forêt. Étendus sur 8 ha, ces jardins accueillent une flore variée, botanique, locale ou horticole. De nombreux événements botaniques, artistiques ou humanitaires font vivre ce site en cours de re-création depuis 1989.

+33 3 80 49 08 81

Avec ses magnifiques jardins, son atmosphère bucolique et champêtre, venez visiter l’un des plus beaux potagers de Bourgogne. Situés à 25 km de Dijon et de Beaune, en Bourgogne, les Jardins de Barbirey ont été conçus au XVIIIème et XIXème siècle. Certains sont construits : le potager en terrasses, le verger dont les murs soulignent les courbes de niveau ; d’autres ont des formes plus libres : les pièces d’eau en fin de vallon, le belvédère dans le bosquet, “la carrière” enfouie dans la forêt. Étendus sur 8 ha, ces jardins accueillent une flore variée, botanique, locale ou horticole. De nombreux événements botaniques, artistiques ou humanitaires font vivre ce site en cours de re-création depuis 1989.

Barbirey-sur-Ouche

dernière mise à jour : 2022-05-20 par