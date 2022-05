RDV aux jardins : A la découverte de 80 variétés de roses Lucq-de-Béarn, 3 juin 2022, Lucq-de-Béarn.

RDV aux jardins : A la découverte de 80 variétés de roses Gîte Lamarquette 52 Côte de Mongrand Lucq-de-Béarn

2022-06-03 – 2022-06-03 Gîte Lamarquette 52 Côte de Mongrand

Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Lucq-de-Béarn

EUR 0 Dans les jardins du gîte, Joëlle Baraibar, passionnée de jardinage, cultive plus de 80 variétés de rosiers essentiellement anciens et exclusivement bouturés. Elle cultive également des plantes vivaces dans l’esprit d’un jardin spontané. Elle fonctionne en permaculture. Les plantes sont donc nourries avec du compost fait maison et les massifs sont aménagés sans aucun labour et aucun traitement.

+33 5 59 12 30 40

Mme Baraibar

Gîte Lamarquette 52 Côte de Mongrand Lucq-de-Béarn

