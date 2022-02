RDV aux Jardins – 4 et 5 juin Château de Canon Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

### Découvrez la roseraie de Canon _Samedi & dimanche, de 14h à 18h_ Découvrez la roseraie en floraison lors d’une visite guidée unique sur le thème des jardins face au changement climatique ! 100 rosiers sélectionnés parmi les « Roses anciennes andré Eve » vont embellir les Chartreuses de Canon. Tout le week-end des visites spéciales vous permettront de découvrir la roseraie. ### Le château ouvert sous le signe de la rose ! _Samedi & dimanche, de 14h à 18h_ A l’occasion de l’ouverture de la roseraie de Canon, le château se met au diapason ! Tout le week-end un parcours thématique vous permettra de mieux connaître cette fleur et son lien avec Canon. ### Les visites guidées exceptionnelles _Samedi & dimanche, 15h : Visite guidée « des Bonnes Gens à la Roseraie, histoire de la rose à Canon » 45 min_ La rose a un rôle clé dans l’histoire de Canon. Elle couronnait la vertu de la jeune fille au cours de la Fête des Bonne Gens, elle orne la façade du château et elle était très présente dans le parc. Aujourd’hui, elle sera désormais incontournable avec la roseraie, magnifique projet participatif et durable. ### La visite contée des petits _Samedi & dimanche, 16h : Visite contée, Poucette. Dès 3 ans. 1h_ Une grenouille, un hanneton, une taupe… qui d’autre Poucette va-t-elle rencontrer dans ces jardins et comment va se terminer cette histoire à rebondissements ? Découvrez-le en suivant la conteuse dans les Chartreuses en fleurs ! ### Et tout le week-end de 14h à 18h * Vente de roses André Eve * Visite libre des jardins et du parc de Canon * Nombreuses animations enfants : enquête à résoudre dans le parc, aire de jeux, jeux rétro… ### Tarifs d’entrée **Les animations sont proposées sans surcoût.** Tarifs d’accès aux jardins : Adultes : 8€ 6-18 ans : 3€ Enfants de moins de 6 ans : gratuit Pass famille : 22€ Pendant le weekend des 4 et 5 juin 2022, découvrez la roseraie en floraison lors d’une visite guidée unique sur le thème des jardins face au changement climatique ! Château de Canon Château de Canon Avenue du Château 14270 Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Calvados

