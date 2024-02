RDV aux jardin Au Jardin L’Eure Tranquille Les Ventes, vendredi 31 mai 2024.

RDV aux jardin Au Jardin L’Eure Tranquille Les Ventes Eure

RDV aux jardin Thème Les cinq sens au jardin

Visite du jardin et l’exposition Le temps d’une vibration

16 h conférence /atelier Les parfums, les couleurs et les sons se répondent

pour toute la famille

Par Aylan-Anisse-Zemman

RDV aux jardin Thème Les cinq sens au jardin

Visite du jardin et l’exposition Le temps d’une vibration

16 h conférence /atelier Les parfums, les couleurs et les sons se répondent

pour toute la famille

Par Aylan-Anisse-Zemman .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 10:00:00

fin : 2025-05-31 18:00:00

5 Rue de la Trigale

Les Ventes 27180 Eure Normandie

L’événement RDV aux jardin Au Jardin L’Eure Tranquille Les Ventes a été mis à jour le 2024-02-13 par Comptoir des Loisirs