Pays d'Art et d'Histoire : Visite ludique en famille « Speed Quizz » 
25 avril 2023, Rocamadour
Rdv aux Ascenseurs château parking P2

Lot . EUR Venez vous amuser en équipe et en famille à deviner l’histoire et le patrimoine de Rocamadour, grâce à une pincée de dessin, un zeste de mimes et des mots interdits ! A partir de 6 ans. Billet en vente dans les Offices de tourisme de la vallée de la Dordogne et sur site internet pays-vallee-dordogne.com

