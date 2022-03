RDV au Zinc – Cie Thearto Montigny-le-Roi,52140, 29 avril 2022, Vic-sur-Cère.

RDV au Zinc – Cie Thearto

Montigny-le-Roi, 52140, le vendredi 29 avril à 20:30

Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, la médiathèque de Val-de-Meuse présente ce spectacle musical. Le café, le bistrot, est un lieu de rencontres, d’habitudes, de solitudes, un lieu de passages, de confidences, de conflits aussi, de transmission voire d’héritage ! Un partenariat entre la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, et la médiathèque de Passage de la rue à l’intime, lieu où s’affrontent, se côtoient ou s’ignorent toutes les couches de la population du plus jeune “moustache grenadine” au plus âgé “moustache grisonnante”… Avec cette lecture-spectacle, la Cie Thearto vous invite à partager, à découvrir un univers coloré, plein d’humour et de poésie : textes et chansons sur les consommateurs, les boissons, la mutation des bistrots en poste, relais jeu… Sans oublier le patron ou la patronne (c’est selon) ! A l’image des bistrots, la Cie THEARTO a crée un spectacle mêlant textes, chansons, poèmes, anecdotes… faisant appel à divers auteurs comme Franz Bartelt, Pierre Autin-Grenier, Jacques Prévert, Philippe Claudel ou encore Serge Gainsbourg. Un partenariat entre la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, et la médiathèque de Val-de-Meuse. [http://www.lisa21.com/](http://www.lisa21.com/) [https://www.facebook.com/bdphautemarne/](https://www.facebook.com/bdphautemarne/)

Entrée libre sur inscription

Montigny-le-Roi,52140



