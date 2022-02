RDV au Pré Santy : visite et jardinage au naturel Jardin Pré Santy Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

RDV au Pré Santy : visite et jardinage au naturel Jardin Pré Santy, 4 juin 2022, Lyon. RDV au Pré Santy : visite et jardinage au naturel

Jardin Pré Santy, le samedi 4 juin à 10:00

**Visite libre et commentée au Jardin Pré Santy** Venez découvrir un des plus anciens jardins partagés de la ville ! Les habitants-jardiniers seront présents pour vous présenter le jardin, leurs pratiques de jardinage au naturel et pour vous faire participer au potager. Au programme: * session de jardinage collectif, * sensibilisation aux techniques de permaculture, * bricolage et créations à partir des matériaux du jardin… Rdv au grand jardin, devant la tour 104 avenue Paul Santy

Entrée libre, tout public.

Visite libre et commentée au Jardin Pré Santy ! Au programme: session de jardinage collectif, sensibilisation aux techniques de permaculture, bricolage… Jardin Pré Santy 6 et 24 rue Stéphane Coignet 69008 Lyon Lyon Monplaisir-la-Plaine Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Jardin Pré Santy Adresse 6 et 24 rue Stéphane Coignet 69008 Lyon Ville Lyon lieuville Jardin Pré Santy Lyon Departement Métropole de Lyon

Jardin Pré Santy Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

RDV au Pré Santy : visite et jardinage au naturel Jardin Pré Santy 2022-06-04 was last modified: by RDV au Pré Santy : visite et jardinage au naturel Jardin Pré Santy Jardin Pré Santy 4 juin 2022 Jardin Pré Santy Lyon lyon

Lyon Métropole de Lyon