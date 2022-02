RDV au Pré Santy : les jardins face au changement climatique Jardin Pré Santy Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Jardin Pré Santy, le vendredi 3 juin à 14:00

**Les jardins collectifs, des acteurs discrets mais efficaces contre le changement climatique!** Pourquoi a t’on créé les jardins collectifs en ville? Quels sont leur pouvoir contre le changement climatique? Etat des lieux des jardins collectifs et sensibilisation à la préservation de l’environnement et de la biodiversité en ville. Au programme: * quizz autour des jardins collectifs * présentation/projection sur le changement climatique * jardins étonnants… * activité de jardinage/bricolage Rdv au grand jardin, devant la tour 104 avenue Paul Santy

Evènement sur inscription – Pour les familles, scolaires

Jardin Pré Santy 6 et 24 rue Stéphane Coignet 69008 Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T17:00:00

