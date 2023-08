Visite guidée : « Aux origines : lichens et mousses ! » – Journées Européennes du Patrimoine RDV au parking du Cimetière Barcelonne, 17 septembre 2023, Barcelonne.

Barcelonne,Drôme

Pour explorer le « patrimoine vivant », quoi de plus étonnant que d’aller observer le vivant sur les pierres, les sculptures, les murs au sein d’un cimetière ?.

2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 . .

RDV au parking du Cimetière chemin de la Tour

Barcelonne 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To explore « living heritage », what could be more astonishing than to observe the living on the stones, sculptures and walls of a cemetery?

Para explorar el « patrimonio vivo », ¿qué puede haber más sorprendente que ir a observar lo vivo en las piedras, esculturas y muros de un cementerio?

Um das « lebende Kulturerbe » zu erforschen, was könnte erstaunlicher sein, als das Lebendige auf den Steinen, Skulpturen und Mauern eines Friedhofs zu beobachten?

