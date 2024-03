RDV au Musée Charles Milcendeau Musée Charles Milcendeau Soullans, samedi 1 juin 2024.

RDV au Musée Charles Milcendeau Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Musée Charles Milcendeau Entrée libre

Découvrez le lieu de vie d’un des plus grands dessinateurs de la fin du XIXème siècle : Charles Milcendeau.

Profitez de ce week-end des Rendez-vous aux jardins, pour découvrir son jardin, mais également sa maison (récemment labellisée « Maison des illustres ») et le musée, par diverses animations : visite flash du musée, rendez-vous des petits, balade sensorielle dans le jardin, land’art, dégustations…

La thématique nationale des « 5 sens au jardin » sera à l’honneur !

Musée Charles Milcendeau 84 chemin du bois durand 85300 Soullans 85300 Vendée Pays de la Loire +33 (0)2 51 35 03 84 https://www.musee-milcendeau.fr/ Niché au cœur du marais breton vendéen, laissez-vous charmer par ce Musée, lieu unique où l’artiste vendéen Charles Milcendeau a vécu. Calme et sérénité vous accompagneront tout au long de votre visite, des salles d’expositions jusqu’à sa maison décorée de magnifiques peintures murales et classée Monument Historique. Ce Musée Beaux arts s’animent d’avril à octobre : par des visites commentés, ateliers enfants et adultes, concerts et animations nocturnes le site prend vie pour le plaisir des visiteurs. A 10 min de St Gilles Croix de Vie et 10 min de Challans par la D69. Parking.

