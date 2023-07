Découvrir Val en Vignes avec Claudette Fuzeau RDV Au manoir des Blancharderies Val en Vignes, 9 septembre 2023, Val en Vignes.

Val en Vignes,Deux-Sèvres

Claudette Fuzeau est agricultrice, thérapeute et magnétiseuse de mogettes, mais aussi une femme authentique, sincère, humaine, qui distribue du bonheur. Cette fois ci c’est en guide qu’elle vous entraine dans une balade contée à deux voix dans le cadre de la clôture du festival Bouillez!.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

RDV Au manoir des Blancharderies

Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Claudette Fuzeau is a farmer, therapist and mogette magnetizer, but she’s also a genuine, sincere, human woman who spreads happiness. This time, as your guide, she takes you on a two-voice storytelling stroll as part of the closing event of the Bouillez! festival

Claudette Fuzeau es agricultora, terapeuta y magnetizadora de mogotes, pero también es una mujer auténtica, sincera y humana que contagia felicidad. ¡Esta vez será ella quien le guíe en un recorrido narrativo a dos voces, en el marco de la clausura del festival Bouillez!

Claudette Fuzeau ist Landwirtin, Therapeutin und Magnetiseurin von Mogettes, aber auch eine authentische, aufrichtige und menschliche Frau, die Glück verteilt. Diesmal nimmt sie Sie als Reiseleiterin mit auf einen zweistimmigen Spaziergang im Rahmen des Abschlusses des Festivals Bouillez!

Mise à jour le 2023-06-21 par Maison du Thouarsais