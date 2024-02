Rdv au Ludotruck Salle des fêtes Labastide-Villefranche, mercredi 28 février 2024.

Rdv au Ludotruck Salle des fêtes Labastide-Villefranche Pyrénées-Atlantiques

Quelque soit votre âge, petits et grands êtes invités à venir rencontrer l’équipe du Ludotruck qui vous mettra à disposition bon nombres d’activités… Découverte des jeux classiques d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, voici donc un bon moment à passer entre amis, enfants ou petits-enfants… 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-02-28 17:00:00

Salle des fêtes 23 rue de devant

Labastide-Villefranche 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ludo@francas64.fr

L’événement Rdv au Ludotruck Labastide-Villefranche a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Béarn des Gaves