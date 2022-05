RDV au jardin de Canopée 4,rue Vauban L-2663 Luxembourg, 3 juin 2022, Luxembourg.

RDV au jardin de Canopée

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à 4, rue Vauban L-2663 Luxembourg

L’idée de cet événement a été initiée par Canopée Asbl. qui investit depuis mars 2019 l’ancien presbytère du Pfaffenthal, un patrimoine immobilier de la ville de Luxembourg. L’association culturelle a comme objectif la réalisation et la diffusion d’événements culturels, de spectacles vivants et d’oeuvres audiovisuelles. Elle gère également une résidence pour artistes. Les membres favorisent l’implication d’acteurs aux horizons socio-culturels et professionnels différents en vue de stimuler la créativité des participants et de contribuer à créer du lien social. Avec son projet de résidence pour artistes, l’association propose un espace de vie et de travail à des professionnels du secteur artistique et culturel locaux et en création au Luxembourg. A travers ce projet, la structure veut non seulement offrir un espace de rencontre informel, multiculturel et propice à la créativité, mais aussi contribuer à l’enrichissement du tissu culturel du quartier où elle est implantée et proposer une réflexion sur un mode de vie et de création selon des principes solidaires et résilients . L’ensemble des résidents à Canopée cultivent un potager biologique dans son jardin.

0

atelier artistique avec les enfants de l’Atelier Zeralda Ateliers potagers & artisiques pour tous au Jardin de Canopée & Visite du jardin (agrandi depuis 2022) & Bourse aux plantes.

4,rue Vauban L-2663 Luxembourg L-2663 Luxembourg Luxembourg Pfaffenthal Canton Luxembourg



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00