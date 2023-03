Nuit de la chouette à Besançon RDV au hameau des grandes baraques de la forêt de Chailluz Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Nuit de la chouette à Besançon RDV au hameau des grandes baraques de la forêt de Chailluz, 25 mars 2023, Besançon. Nuit de la chouette à Besançon Samedi 25 mars, 18h30 RDV au hameau des grandes baraques de la forêt de Chailluz Réservation obligatoire À l’occasion de la Journée internationale des forêts, la ville de Besançon organise une journée d’animations gratuites et ouvertes à un public familial. Dans ce cadre, la LPO animera une soirée sur les rapaces nocturnes avec une présentation des espèces de notre région suivie d’une sortie d’écoute.

Animée par Jean-Marc Musset, en partenariat avec la ville de Besançon. RDV au hameau des grandes baraques de la forêt de Chailluz Route forestière des chapelets, 25000 Besançon Besançon 25000 Chailluz Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « franche-comte@lpo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

