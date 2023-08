Visite guidée : Le gymnase civil – Journées Européennes du Patrimoine RDV au 17 rue Berthelot Valence, 16 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Créé en 1871, le gymnase civil de Valence est l’une des plus anciennes sociétés sportives drômoises. Elle s’installe dans un gymnase construit en 1902, rue Berthelot..

RDV au 17 rue Berthelot

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Founded in 1871, the Valence Civil Gymnasium is one of the oldest sports clubs in the Drôme. It moved into a gymnasium built in 1902 on rue Berthelot.

Fundado en 1871, el Gimnasio Civil de Valence es uno de los clubes deportivos más antiguos de la Drôme. Se trasladó a un gimnasio construido en 1902 en la calle Berthelot.

Der 1871 gegründete Gymnase Civil de Valence ist einer der ältesten Sportvereine der Region Drôme. Er zog in eine 1902 erbaute Turnhalle in der Rue Berthelot um.

