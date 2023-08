Exposition photographique « le vivant » et hommage au cycliste René Pottier enfant du village de Grez-sur-Loing RDV Association Les Amis de Grez Grez-sur-Loing, 16 septembre 2023, Grez-sur-Loing.

Exposition photographique « le vivant » et hommage au cycliste René Pottier enfant du village de Grez-sur-Loing 16 et 17 septembre RDV Association Les Amis de Grez Entrée libre

L’association culturelle « Les Amis de Grez-sur-Loing », vous propose de découvrir :

– Une exposition de photographies sur le thème du vivant, avec des séries de photos sur la danse, les animaux et la nature.

– Un hommage au coureur cycliste René Pottier, vainqueur du Tour de France 1906, enfant du village de Grez-sur-Loing.

– Un parcours à la découverte du village des Grez-sur-Loing qui vous emmènera sur la tombe de René Pottier, en utilisant l’application « Explorama » téléchargeable gratuitement sur Smartphone. C’est une balade bucolique libre et familiale, sans contrainte horaire avec un départ sur les prés du vieux pont avec des énigmes tout au long du parcours.

– Une animation poétique et musicale avec Catherine Fava-Dauvergne et Michel Desproges sur le thème du vivant et du sport viendra clôturer chaque journée, à partir de 18h.

RDV Association Les Amis de Grez 57 rue Wilson 77880 Grez-sur-Loing Grez-sur-Loing 77880 Seine-et-Marne Île-de-France 0164456140 http://amisdegrezsurloing.fr Grez sur Loing est un village de caractère qui a su garder une authenticité et un cadre de vie particulier.

Le vieux pont de pierre, son jardin médiéval, sa tour de Ganne, son église, ses moulins et la rivière méritent toute notre attention. Un site unique qui a inspiré de très nombreux peintres, à préserver absolument. Les Amis de Grez se réunissent trois fois par an, organisent deux concerts, une sortie culturelle et festive, des expositions d’arts, des conférences.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Les Amis de Grez