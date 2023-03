Pays d’Art et d’Histoire : Visite Ludique Sensorielle RDV Ascenseurs-Château Rocamadour Catégories d’Évènement: Lot

Rocamadour

Pays d'Art et d'Histoire : Visite Ludique Sensorielle

2023-04-18 15:00:00 15:00:00 – 2023-04-18 16:30:00 16:30:00

RDV Ascenseurs-Château Hospitalet de Rocamadour

Rocamadour

Lot . Vos sens s’éveillent à la découverte du patrimoine de Rocamadour ! Toucher, goûter, sentir, voir, entendre ce qui fait l’identité du lieu : plus qu’une simple visite, c’est une expérience à vivre !

Durée 1h30 environ.

Rendez-vous avec la guide : aux Ascenseurs-Château (stationnement Parking P2)

A partir de 6 ans, billetterie dans les offices de tourisme et sur notre site internet www.pays-vallee-dordogne.com.

RDV Ascenseurs-Château Hospitalet de Rocamadour Rocamadour

