Val-de-Marne Atelier d’initiation street art – Jeu de piste « Course poursuite » RDV Allée du 8 mai 1945 Alfortville, 12 juillet 2023, Alfortville. Atelier d’initiation street art – Jeu de piste « Course poursuite » 12 et 13 juillet RDV Allée du 8 mai 1945 A partir de 12 ans, Gratuit, sur inscription, nombre de places limité à 12 personnes Dans le cadre du lancement de « Course circuit », jeu de piste inédit street art et à l’univers science-fictionnel à Alfortville, venez participer à un atelier d’initiation street art aux côtés de Quentin Chaudat, artiste ayant créé plusieurs des oeuvres originales sur les murs et boîtiers électriques de la ville d’Alfortville. RDV Allée du 8 mai 1945 Allée du 8 mai 1945 94140 Alfortville Alfortville 94140 Vert de Maisons Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@des-ricochets-sur-les-paves.fr »}, {« type »: « email », « value »: « communication@des-ricochets-sur-les-paves.fr »}] RER D (Maisons Alfort Alfortville) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

