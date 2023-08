Pays d’Art et d’Histoire : Balade Découverte – Longayrie et Montanty Rdv à Longayrie, Gramat, 7 octobre 2023, Gramat.

Gramat,Lot

Anne-Marie Pêcheur, historienne de l’art et Mathieu Larribe, paysagiste et directeur du CAUE du Lot, nous emmènent à la découverte de ces deux hameaux du Causse de Gramat. Toutes les caractéristiques de la société rurale qui se met en place après la fin de la guerre de Cent ans et trouve son apogée au XIXe siècle sont représentées : les espaces communaux, leur rôle fédérateur dans la répartition des ostals, l’intégration de ces motifs architecturaux dans les paysages…

Durée 2h. Prévoir des chaussures de marche. Gratuit. Lieu de rdv donné lors de la réservation sur notre site internet : pays-vallee-dordogne.com ou dans un office de tourisme vallée de la Dordogne.

2023-10-07 15:00:00 fin : 2023-10-07 17:00:00. EUR.

Rdv à Longayrie,

Gramat 46500 Lot Occitanie



Art historian Anne-Marie Pêcheur and landscape architect Mathieu Larribe, Director of the CAUE du Lot, take us on a tour of these two hamlets on the Causse de Gramat. All the characteristics of the rural society that took shape after the end of the Hundred Years’ War and reached its apogee in the 19th century are represented: communal spaces, their unifying role in the distribution of ostals, the integration of these architectural motifs into the landscape?

Duration: 2 hours. Please bring walking shoes. Free admission. Meeting point given when booking on our website: pays-vallee-dordogne.com or at a Dordogne Valley tourist office

La historiadora del arte Anne-Marie Pêcheur y el arquitecto paisajista Mathieu Larribe, director del CAUE du Lot, nos llevan a recorrer estas dos aldeas del Causse de Gramat. Todas las características de la sociedad rural que tomó forma tras el final de la Guerra de los Cien Años y alcanzó su apogeo en el siglo XIX están representadas: los espacios comunales, su papel unificador en la distribución de los ostales, la integración de estos motivos arquitectónicos en el paisaje..

Duración: 2 horas. Llevar calzado para caminar. Entrada gratuita. Punto de encuentro indicado al realizar la reserva en nuestra página web: pays-vallee-dordogne.com o en una oficina de turismo del Valle del Dordoña

Anne-Marie Pêcheur, Kunsthistorikerin, und Mathieu Larribe, Landschaftsarchitekt und Direktor des CAUE du Lot, nehmen uns mit auf eine Entdeckungsreise durch diese beiden Weiler auf dem Causse de Gramat. Alle Merkmale der ländlichen Gesellschaft, die sich nach dem Ende des Hundertjährigen Krieges herausbildete und im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichte, werden dargestellt: die kommunalen Räume, ihre verbindende Rolle bei der Verteilung der Ostals, die Integration dieser architektonischen Motive in die Landschaften?

Dauer: 2 Stunden. Wanderschuhe sollten mitgebracht werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Treffpunkt wird bei der Buchung auf unserer Website angegeben: pays-vallee-dordogne.com oder in einem Tourismusbüro im Tal der Dordogne

Mise à jour le 2023-08-23 par VD – Pays Art & Histoire