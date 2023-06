VISITE DECOUVERTE DE SAINT-CALAIS RDV à l’Office de Tourisme Saint-Calais, 18 juillet 2023, Saint-Calais.

Saint-Calais,Sarthe

Visite découverte de la petite Cité de caractère de St-Calais.

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 . EUR.

RDV à l’Office de Tourisme

Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire



Discovery tour of the small « Cité de caractère » of St-Calais

Descubrimiento de la pequeña ciudad de St-Calais

Entdeckungstour durch die « Petite Cité de caractère » (kleine Stadt mit Charakter) St-Calais

Mise à jour le 2023-06-01 par eSPRIT Pays de la Loire