[Marche solidaire] Octobre Rose RDV à l’Espace Guy de Maupassant Offranville, 15 octobre 2023, Offranville.

Offranville,Seine-Maritime

La municipalité d’Offranville vous propose une marche solidaire au profit d’Octobre Rose, venez passer une agréable matinée pour la bonne cause !.

2023-10-15 09:30:00 fin : 2023-10-15 . .

RDV à l’Espace Guy de Maupassant

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie



The municipality of Offranville is organizing a walk in support of Pink October. Come and spend a pleasant morning for a good cause!

El ayuntamiento de Offranville organiza una marcha a favor del Octubre Rosa, ¡así que ven y disfruta de una mañana estupenda por una buena causa!

Die Gemeinde Offranville bietet Ihnen einen Solidaritätsmarsch zugunsten des Rosa Oktobers an. Verbringen Sie einen angenehmen Vormittag für den guten Zweck!

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche