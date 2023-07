Le patrimoine au bout du guidon ! RDV à l’angle de la rue A. Thuret Chevilly-Larue, 16 septembre 2023, Chevilly-Larue.

Le patrimoine au bout du guidon ! Samedi 16 septembre, 15h00 RDV à l’angle de la rue A. Thuret Sur inscription, dans la limite de 20 participants. Port du casque et gilet fluorescent recommandé.

Cyclistes en herbe ou confirmés, enfourchez votre vélo et partez à la découverte du patrimoine de la ville, dans le cadre du lancement du Comité consultatif du Schéma directeur des liaisons douces : une façon de se cultiver tout en faisant du sport, et en contribuant à la réduction des émissions de CO2… du 3 en 1 ! En partenariat avec la section cyclotourisme de l’Élan.

La balade s’achèvera avec un goûter convivial et une projection-débat à la Médiathèque Boris Vian.

RDV à l’angle de la rue A. Thuret 12 avenue du Général de Gaulle 94550 Chevilly-Larue Chevilly-Larue 94550 Val-de-Marne Île-de-France 01 45 60 19 90 [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 60 19 90 »}] Venez flâner dans les rues de Chevilly-Larue à la découverte de l’histoire et du patrimoine du quartier Larue, marqué par un passé rural et briquetier encore bien visible aujourd’hui, jusqu’au centre du village de Chevilly et le cœur de ville actuel. Limité à 15 personnes. Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

