FEFOMM 2023 : Visite station d’épuration écologique communale avec Véolia et visite de l’herboristerie « de Sèves et d’embrun » – 3 ans minimum RDV à la station Carcans Catégories d’Évènement: Carcans

Gironde FEFOMM 2023 : Visite station d’épuration écologique communale avec Véolia et visite de l’herboristerie « de Sèves et d’embrun » – 3 ans minimum RDV à la station Carcans, 8 septembre 2023, Carcans. Carcans,Gironde .

2023-09-08 fin : 2023-09-08 16:30:00. .

RDV à la station Route de l’Arnaout

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Médoc Atlantique Détails Catégories d’Évènement: Carcans, Gironde Autres Lieu RDV à la station Adresse RDV à la station Route de l'Arnaout Ville Carcans Departement Gironde Lieu Ville RDV à la station Carcans latitude longitude 45.0658021;-1.0300161

RDV à la station Carcans Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carcans/